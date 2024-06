Lazio, Kamada su Tudor: "Voglio lavorare ancora con lui"

Daichi Kamada è tornato a parlare spiegando le ragioni dell'addio alla Lazio. Il giapponese ha detto il perché ha deciso di non proseguire in biancoceleste, ma la ragione non è di certo Igor Tudor. Per il mister croato, infatti, il giapponese ha usato parole al miele e si augura di poter lavorare ancora con lui: "Avevo parlato molte volte con Tudor. Mi stava migliorando, si è preso cura di me e abbiamo parlato spesso anche del fatto che volesse il mio rinnovo. Anche quando ho deciso di andare via, sono rimasto in contatto con il mister, con lui non mi sono trovato male. È un allenatore che spero di poter incontrare di nuovo e lavorarci insieme da qualche altra parte". QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI KAMADA