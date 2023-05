Lazio, Klose attacca e Tare non ci sta: ecco la replica del diesse

Il direttore sportivo biancoceleste risponde alle parole dell'ex attaccante sul mancato rinnovo contrattuale nel 2016 e...

"Rapporti con la Lazio? Per me è importante non dire bugie, dire che mi hanno proposto un contratto perché non è stato così. Volevo andare via, ma non ho mai ricevuto un’offerta da parte della Lazio. Ma è passato tanto tempo, non voglio più parlare di queste cose". Miroslav Klose si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dal lontano 2016. L'ex attaccante biancoceleste, presente ieri all'Olimpico per celebrare i dieci anni dalla conquista della Coppa Italia, ha parlato in zona mista (CLICCA QUI PER IL VIDEO) tornando anche sul suo addio ai biancocelesti. Un addio con un po' di veleno in quanto, secondo la versione del tedesco, la Lazio non avrebbe fatto nulla per trattenerlo. Igli Tare, che nel 2016 aveva parlato di proposta di rinnovo rifiutata dal giocatore, ha risposto a Miro confermando la sua versione. Ecco le sue parole riportate dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: «Parlai io 3 volte con Miro prima della sua scadenza per offrirgli il rinnovo. La prima volta mi disse che aveva pensato di ritirarsi già l'anno prima, ma suo figlio l'aveva invitato a restare. La sua è sempre stata una scelta familiare. Essere un grande giocatore non significa essere un grande uomo. Gli uomini si vedono nei fatti. La porta è aperta per chiarire, lo dimostra il fatto che è stato invitato con i suoi ex compagni».