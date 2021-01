Lazio, l'analisi di Reina: "Testa alta, tanto lavoro e voglia di rivincita. Non molliamo mai!" - FOTO

In casa Lazio c'è rammarico dopo la sconfitta contro l'Atalanta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Ma i ragazzi di Inzaghi hanno immediatamente la possibilità di rifarsi nella sfida di campionato della prossima domenica, sempre contro la Dea. Pepe Reina ha sottolineato lo stato d'animo dei biancocelesti nel messaggio pubblicato su Instagram a qualche ora dal triplice fischio di Pairetto: "Dispiaciuti per essere stati eliminati da questa competizione ma con voglia di rivincita già da domenica. Lecchiamoci le ferite e lavoriamo per migliorare sempre. Su la testa e sempre cazzuti in avanti. Non si molla mai!".

