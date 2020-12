Lazio, l'annuncio di Pes: "Potrete aggiungere Gascoigne e Salas alle vostre squadre"

L'accordo tra la Lazio e Konami ormai è cosa fatta. La società capitolina ha trovato un accordo una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi. La Konami, che sviluppa da sempre giochi come Pes, ha inserito delle leggende biancocelesti nel videogame. Nel nuovo Pes 2021, infatti, sarà possibile aggiungere nelle proprie squadre Paul Gascoigne e Marcelo Salas, due pezzi da 90 pronti per essere mandati di nuovo in campo. Ad annunciarlo è la stessa Konami tramite un tweet: "Per celebrare la nostra nuova partnership con la Lazio, abbiamo lanciato una campagna di accesso in cui puoi aggiungere LEGENDS come Paul Gascoigne e Marcelo Salas alle tue squadre MY CLUB. Entra nel gioco e approfitta subito di questa ricompensa! PES 2021".

To celebrate our new partnership with @OfficialSSLazio, we have launched a log-in campaign where you can add LEGENDS Paul Gascoigne & Marcelo Salas to your #myClub squads! 🤩🙌



Head in game and take advantage of this reward now! #PES2021 pic.twitter.com/0uhOxx9k3b