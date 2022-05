Lazio, l'appello dei tifosi: "Non vendete Milinkovic". Ecco la risposta di Lotito - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È stata una serata d'emozioni forti quella vissuta ieri dai tifosi della Lazio all'Olimpico. Ringraziamenti e addii, con Lucas Leiva, Strakosha e Luiz Felipe che hanno salutato il popolo biancoceleste, pronti per trasferirsi in un altro club. Un giocatore da cui i laziali non vorrebbero mai congedarsi è Sergej Milinkovic. E la conferma (se ce ne fosse ancora bisogno) è arrivata da un video condiviso da un tifoso su TikTok. Nelle immagini si vede Lotito avvicinarsi ai presenti all'Olimpico. A quel punto, l'appello: "Non vendere Milinkovic". Pronta la risposta del patron della Lazio: "Non lo vendiamo". Euforia generale e speranza di poter contare, anche nella prossima stagione, sullo strapotere del Sergente.

