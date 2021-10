Lazio, l'emozione di Basic: "Una notte incredibile! La vittoria a Bologna per chiudere la settimana"

Gol alla prima da titolare per Toma Basic che, immediatamente dopo la fine del match tra Lazio e Lokomotiv Mosca, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel "Un gol e un momento incredibile per me e per la squadra. È stata la prima partita dal 1' e ho subito segnato. Sarebbe perfetto chiudere questa settimana con la vittoria contro il Bologna dopo i successi contro Roma e Lokomotiv. Devo capire cosa vuole l'allenatore da me all'interno del gruppo, oggi ho fatto ciò che mi ha chiesto perché ne ho avuto l'opportunità. Non è facile per me inserirmi immediatamente all'interno di un altro campionato. Il gol è per i tifosi, ma anche per il mio papà e la mia fidanzata. Una notte incredibile, è stato tutto meraviglioso".

Il croato al termine del match è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "E’ solo da un mese che sono qui e ci sono tanti giocatori di qualità in questa rosa. Devo lavorare per giocare il più possibile. L’allenatore sa cosa fare con questa squadra, dobbiamo crescere partita dopo partita. Milinkovic, Luis Alberto sono fortissimi. Non ho giocato molto nel centrocampo a tre come regista arretrato ma posso giocare in tutte le posizioni, sono a disposizione del mister per aiutare la squadra. Solo giocando da squadra possiamo fare bene e provare a vincere tutte le partite”.

Pubblicato 30/09

