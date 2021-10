CLASSIFICA - La Lazio vola al secondo posto, Galatasaray a -1 - FOTO

LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA - La Lazio batte la Lokomotiv Mosca 2-0 e Marsiglia e Galatasaray pareggiano 0-0, meglio di così alla squadra di Sarri non poteva andare in questa seconda giornata di Europa League. I biancocelesti salgono al secondo posto nel gruppo E, tre punti che rimettono in corsa le ambizioni della Lazio in Europa e che diventano d'oro visto il pari dell'altra sfida. Il prossimo impegno dei capitolini sarà contro il Marsiglia il 21 ottobre, a cinque giorni da Lazio-Inter del 16.

La classifica del gruppo E di Europa League

GALATASARAY 4

LAZIO 3

OLYMPIQUE MARSIGLIA 2

LOKOMOTIV MOSCA 1

