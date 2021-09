Marsiglia - Galatasaray, tensione tra tifosi e gara sospesa: provvidenziale l'intervento di Terim

Il direttore di gara del match d'Europa League tra Marsiglia e Galatasaray, Raczkowki, s'è visto obbligato ad interrompere la sfida per l'alta tensione tra le sue tifoserie. Al 37' del primo tempo, riporta goal.com, i sostenitori della squadra turca hanno iniziato a tirare fumogeni e petardi sul terreno di gioco. La gara è stata interrotta. Attimi concitati al Velodrome di Marsiglia, con i tifosi ospiti che lanciavano fumogeni verso la curva dei padroni di casa, e viceversa. Il cordone creato dagli steward ha evitato perlomeno il contatto tra i due gruppi. Provvidenziale l'intervento di Faith Terim, allenatore del Galatasaray, che ha parlato con i propri tifosi per riportare la situazione in condizioni di normalità. Scortato dalla polizia anti-sommossa, l'ex tecnico della Fiorentina ha invitato i suoi alla calma, riuscendo a far proseguire la gara dopo una decina di minuti d'interruzione.

Lazio – Lokomotiv Mosca, Basic esordio da titolare con gol

Lazio - Lokomotiv Mosca: Immobile lascia il campo per infortunio

TORNA ALLA HOMEPAGE