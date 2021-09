Lazio – Lokomotiv Mosca, Basic esordio da titolare con gol

Una giornata che non è ancora finita ma che Toma Basic ricorderà per sempre. Il croato, arrivato in estate a Roma dal Bordeaux, per la prima volta oggi è sceso in campo da titolare nel match di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca. Non solo, dopo quindici dall'inizio del match i biancocelesti sono in vantaggio proprio grazie a una sua rete. Serata importante quindi per il croato che mette a segno il suo primo gol con la maglia biancoceleste e anche il suo primo nelle coppe europee.