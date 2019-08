Lazio, l'emozione di Thomas: “Immobile mi ha detto che sono un grande!"

Un ospite importante e gradito è appena passato per gli studi di Lazio Style Radio. Si tratta di Thomas, il bambino protagonista della campagna abbonamenti biancoceleste per la stagione 2019/20. Il piccolo è stato accompagnato in studio anche da suo padre Fabrizio: “Volevo regalare a Thomas un'emozione mostrandogli il biglietto poco prima di entrare. Tutto quello che ne è scaturito dopo, grazie alla diffusione del video sui social, è bellissimo”. Poi un emozionatissimo Thomas prende la parola: “Quella partita era Lazio-Sampdoria (del 22 aprile 2018 n.d.r.), e abbiamo vinto 4-0!”. A quel punto in studio tutti si chiedono se questo bimbo porti fortuna e Thomas, in un certo senso, conferma: “Sono entrato con i giocatori nell'ultimo Lazio-Sassuolo (2-2 del 7 aprile 2019) e ho incontrato Immobile nel tunnel. Ciro mi ha detto “sei un grande!” e io gli ho risposto che avrebbe segnato, e lui l'ha fatto su rigore! Poi ha segnato anche Lulic che era il giocatore con cui sono entrato in campo”. Ma, i suoi giocatori preferiti? “Immobile e Correa, infatti io gioco come attaccante!”. E attaccante era anche il mister della Lazio, Simone Inzaghi, che consegnerà al bimbo il suo personalissimo abbonamento per il prossimo campionato. D'altronde non poteva che essere altrimenti, Thomas rimarrà per sempre l'uomo immagine di questa stagione. E, viste le sue doti da portafortuna, c'è da ben sperare.

