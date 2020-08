Lazio, l'ex Belleri: "Silva sarebbe un colpo straordinario. Inzaghi? Bravo a gestire lo spogliatoio"

Manuel Belleri, ex terzino della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la stagione dei biancocelesti. L'ex calciatore si è espresso anche sul possibile arrivo di David Silva nella Capitale. Ecco le sue parole.

LA STAGIONE DELLA LAZIO - "È stato un mix di cose, dalla società all’allenatore fino ai giocatori. Ha anche sfiorato lo scudetto, se non ci fosse stato il lockdown probabilmente la Lazio avrebbe fatto qualcosa di straordinario. Ho vissuto le stesse sensazioni dei tifosi da lontano, peccato per l’interruzione del campionato. L’entusiasmo che si crea nell’ambiente è fondamentale, è uno degli ingredienti per il successo e l’allenatore e la squadra sono stati bravi a creare questa chimica".

DAVID SILVA - "Sarebbe un colpo straordinario, creerebbe un ulteriore gap nei confronti delle squadre. Può giocare in qualsiasi ruolo davanti ed è abituato a giocare le grandi partite. Cercherei di farlo giocare il più possibile vicino ad Immobile."

MILINKOVIC-SAVIC - "Mi ha stupito moltissimo Milinkovic che nonostante le tante voci di mercato ha avuto l’umiltà e la bravura di rimanere costante e riprendersi anche dopo un periodo non ai suoi livelli. Il prossimo anno in Champions può fare la differenza".

SU INZAGHI - "Con Simone abbiamo giocato al Lumezzane, all’Atalanta e alla Lazio. Ho sempre visto in lui le caratteristiche da allenatore. Era uno che andava allo scontro, ma in modo morbido per risolvere le cose. I grandi allenatori si dà per scontato che siano preparati tatticamente, quello che fa la differenza è la gestione dello spogliatoio che in Inzaghi ho sempre visto".

Calciomercato Lazio, slitta la firma di David Silva: attesa per il weekend

Calciomercato Lazio, Sergio Rico o Consigli: volata alle spalle di Strakosha

TORNA ALLA HOME PAGE