Lazio, l'ex biancoceleste Guerino Gottardi compie 49 anni

Non un titolare fisso, ma un giocatore in grado di entrare nel cuore dei tifosi della Lazio. Arrivato a Roma nell'estate del 1995, Guerino Gottardi ha chiuso nel 2004 la sua carriera proprio coi biancocelesti mettendo in bacheca uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Un jolly capace di segnare gol importanti, come quello nel derby di coppa del 1998 e soprattutto nella finale di ritorno contro il Milan, quando si procurò anche il rigore poi trasformato da Jugovic. Oggi Gottardi compie 49 anni: dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it i migliori auguri di buon compleanno.

