Lazio, l'ex Keita fa i complimenti all'Atalanta: i tifosi s'infuriano - FT

La Lazio, dopo un'ottima partenza, perde al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. La squadra di Inzaghi, andata in vantaggio con l'autogol di De Roon e la rete di Milinkovic, subisce la rimonta avversaria, chiusa da Palomino all'80'. A commentare il risultato della partita ci ha pensato l'ex biancoceleste Keita. L'attuale attaccante del Monaco ha espresso su Twitter la propria incredulità, per poi aggiungere alla fine del match: "Complimenti Atalanta".

LA REAZIONE DEI TIFOSI - Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi della Lazio, feriti dal gesto dell'ex biancoceleste. Il senegalese, che ha sempre potuto contare sull'affetto del popolo capitolino, non sembra averlo ripagato con la stessa moneta, optando per un scelta giudicata di cattivo gusto. Da un giocatore con una lunga esperienza tra le fila della prima squadra della Capitale, ci si attendeva un altro tipo di messaggio, o magari differenti tempistiche: "E pensare che ti rivolevo alla Lazio".

