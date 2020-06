Lazio, tu non sarai mai sola: dalla Capitale il sostegno delle 'ladies' - FT

Con le gare a porte chiuse, i tifosi delle squadre di Serie A devono accontentarsi di seguire le sfide dal divano di casa. Anche quelli della Lazio non hanno potuto essere accanto alla 'banda Inzaghi' a Bergamo per la partita contro l'Atalanta. Al pari dei sostenitori, le 'ladies' non hanno seguito fisicamente i propri mariti o fidanzati nella trasferta del Gewiss Stadium. Tuttavia, non hanno fatto mancare il proprio supporto. Lo testimoniano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Lady Correa si è immortalata con la maglia della Lazio, mentre la fidanzata di Lazzari e la moglie di Luis Alberto hanno inquadrato le proprie televisioni. Ovviamente, sullo schermo le prodezze della compagine capitolina, alla prima sfida dalla ripresa del campionato.

