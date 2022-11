Lazio | L'ex Kerry Davis nella Hall of Fame del Nation Football Museum

Un momento sicuramente emozionante quello che deve aver vissuto la 60enne Kerry Davis. L'ex calciatrice è stata inserita nella Hall of Fame del National Football Museum per aver fatto la storia come la prima giocatrice di colore donna a giocare per l'Inghilterra 40 anni fa. La Davis, che ha collezionato 82 presenze, segnando 44 gol con la nazionale inglese, ha parlato alla stampa di come il suo esempio sia servito in un calcio femminile che ha raggiunto il suo apice con gli ultimi europei:

“Quando giocavo pagavo per giocare a calcio. Tutti si offrivano volontari, che fossero gli allenatori, i team manager, ora è proprio un mondo lontano da quello a cui ero abituata. Finalmente il calcio femminile viene rispettato ho pensato nell'ultima finale che mi sono goduta allo stadio. Alla mia epoca non c'era niente, non una vera sponsorizzazione, niente. Non c'erano TV o giornali. Tutto fu molto duro. Ci è voluto più tempo di quanto pensassi per arrivare al punto a cui siamo oggi, ma sono molto, molto felice del traguardo raggiunto. La mia generazione e la generazione prima della mia hanno aspettato a lungo".

C'è anche la Lazio nella carriera di Kerry Davis. L'ex calciatrice ha iniziato infatti la sua carriera al Crewe e ha debuttato con l'Inghilterra nel 1982, segnando due gol contro l'Irlanda del Nord, prima di firmare per la Lazio nel 1985. L'anno successivo è passata all'ACF Trani ed è arrivata seconda in Serie A. Infine, dopo una stagione al Napoli, la Davis è tornata a casa, al Crewe nel 1989, prima di chiudere con Liverpool e Croydon. Nel frattempo ha lavorato part-time in una fabbrica per pezzi di automobili.