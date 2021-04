Lazio, l'ex Milan Ambrosini: "Orsato? Andare al Var è stato un contentino"

Ambrosini nel post partita di Lazio-Milan negli studi di Sky: "Per il Milan è un colpo duro, complica un percorso meritorio di un posto in Champions League. Nel calcio vieni valutato su tutta la stagione e il Milan è incappato in un periodo difficile. Oggi ci sono stati degli episodi, giocare sotto di uno o due gol fa la differenza. Ma la Lazio ha meritato di vincere. Sul secondo gol per me è un errore di Orsato, quello è fallo. Andarlo a rivedere mi è sembrato un contentino, prima ha segnato il gol e poi l’ha rivisto con velocità, come se l’idea l’avesse già presa. Rivedendolo aggravi e confermi di aver sbagliato. Detto questo, molto bene la Lazio nei primi venti minuti, poi questo episodio ha indirizzato la gara. Correa? È stato bravo ad accarezzare il pallone sia quando salta Donnarumma sia quando calcia. La Lazio i primi minuti si è infilata tra le maglie del Milan. Tomori comunque sul secondo gol di Correa sbaglia a intervenire, doveva aspettare, ma comunque Correa era in giornata di grazia".