Lazio, l'ex Onazi ricorda il siparietto con Totti: "Uomo, rialzati" - FOTO

Da anni non indossa più la maglia della Lazio, ma Onazi sembra esser rimasto un tifoso biancoceleste. E l'ha dimostrando facendo leva su uno degli argomenti più "caldi", il derby della Capitale. Il centrocampista ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrare in campo in una stracittadina in compagnia di Francesco Totti. L'immagine viene accompagnata da un messaggio che la dice lunga su quanto sia vivo il ricordo di quel momento nella sua testa: "Uomo, rialzati".

