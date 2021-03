Italia, Marchisio sul gol di Immobile: "Fondamentale per lui e per la Nazionale"

Al termine dei primi 45', l'Italia è in vantaggio per 2-0 contro l'irlanda del Nord. In gol, oltre a Berardi, anche Ciro Immobile che ritrova la rete dopo un lungo periodo di astinenza. Negli studi Rai a fine primo tempo Claudio Marchisio ha commentato così la sua marcatura: "Gol fondamentale per lui e per la squadra per i fini del risultato, buon per lui e per la nostra Nazionale".