Lazio, l'ex portiere Sulfaro: "Reina ottimo acquisto di qualità ed esperienza"

Da portiere a portiere, in casa Lazio si attende con trepidazione l'arrivo di Pepe Reina che per la prossima stagione sarà il vice di Thomas Strakosha. A dire la sua sull'acquisto biancoceleste ci ha pensato l'ex portiere Michelangelo Sulfaro ai microfoni di Lazio Style Radio: “Reina non ha bisogno di presentazioni, può essere uno stimolo e può insegnare qualcosa anche a Strakosha che deve migliorare soprattutto nelle uscite. Il ragazzo comunque ha fatto molto bene nella passata stagione. Grigioni è uno dei migliori preparatori della Serie A e ricordiamo che c’è anche Peruzzi. Con Reina puoi stare tranquillo, in qualsiasi caso è un sostituto all’altezza. Credo che non pretenda garanzie tecniche ma qualche partita di sicuro la giocherà ma per me la Lazio ha fatto un ottimo acquisto”.

FARES – “Fares se sta bene fisicamente è un ottimo elemento anche se devo dire che a me piaceva molto Zaccagni del Verona. Lazzari è stato sfruttato poco all’inizio della passata stagione ma anche lui poi si è rivelato un ottimo acquisto”.

MURIQI – “Uno forte di testa alla Lazio è sempre mancato anche se l’anno scorso davanti hanno fatto molto bene”.

