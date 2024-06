Lazio, l'ex presidente del Verona: "Credo in Baroni, finalmente può..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio ha fatto la sua scelta. Dopo Sarri e Tudor, il prossimo allenatore che guiderà la squadra sarà Marco Baroni. In attesa delle ultime formalità, della firma e dell'annuncio ufficiale, sono molti i personaggi del mondo del calcio che hanno alternato i propri pensieri sulla scelta societaria, tra questi anche Sergio Puglisi, ex presidente del Verona, intervenuto così ai microfoni di Radio Incontro Olympia:

"Baroni è il prototipo dell'allenatore aziendalista. Serio, preparato, fedele al principio dell'importanza del lavoro che con semplicità e chiarezza vuole trasferire alla squadra. La doppia impresa della salvezza raggiunta prima al Lecce e poi soprattutto all'Hellas Verona ne è la più evidente testimonianza. Il presidente Setti gli consegna una squadra, mix di gioventù ed esperienza, con la quale Baroni riesce a partire bene in campionato vincendo pure contro la Roma. A gennaio, letteralmente smembrata la squadra, Marco è riuscito a riplasmarla anche inserendo e lanciando ottimi elementi, fra i quali Suslov, Serdar e soprattutto Noslin. Lo ritengo pronto per il grande salto, perché no anche alla Lazio. Ha l'occasione della sua carriera. Ha la possibilità, per la prima volta nella sua vita, di migliorare ed assestarsi ad alti livelli e di diventare alla Lazio anche un grande allenatore. Io penso e spero ci possa riuscire...".