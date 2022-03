Lazio, l'ex Sergio: "Derby gara durissima, la notte prima non riuscivo a dormire"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La vittoria contro il Venezia è già alle spalle. La Lazio di mister Sarri domenica scenderà in campo contro la Roma per disputare all'Olimpico il derby della Capitale. Sul tema è intervenuto Raffaele Sergio, ex difensore biancoceleste, che ha così dichiarato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Il primo derby che ho giocato è stato durissimo, è una partita molto particolare. Io ho fatto anche quello di Torino ma non c’è questa tensione. Penso che è una gara diversa da tutte le altre. Ai miei tempi c’erano molti più romani in squadra, questo si. Roma in qualche maniera offre questo spettacolo straordinario e non vedi l’ora di farne parte. Non è semplice stare concentrati e io dormivo poco la notte. La tensione è altissima, cerchi di essere concentrato con la speranza che il risultato sia positivo. Si vive per questa partita”.

IMMOBILE - “Sta superando tutti i record, li merita con tutta la simpatia possibile. Acquistandolo anni fa la Lazio ha fatto un grande affare. E’ un ragazzo equilibrato e costruttivo per il gruppo”.