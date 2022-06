Lazio, l'ex Zauri: "Milinkovic vale tutti quei soldi, Carnesecchi merita la A"

Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato di Lazio e Milinkovic, ma non solo

Fonte: Matteo Columbro- Lalaziosiamonoi.it

La Lazio di Maurizio Sarri tra poche settimane si ritroverà in quel di Auronzo, per preparare la stagione. Il tecnico spera di avere ancora a disposizione Milinkovic Savic. Il serbo non è sul mercato, la richiesta del patron Lotito è alta. Sono circa 80 i milioni che vuole per privarsi del suo gioiello. Luciano Zauri ex giocatore della Lazio è d'accordo col presidente sulla valutazione fatta per il 21.

Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex difensore ha commentato cosi "Li vale tutti, per il mercato di oggi. Sono 2-3 finestre di mercato che si dice che va e poi invece resta. Dovesse partire per una cifra del genere è comprensibile da entrambe le parti: andrebbe a misurarsi in altri palcoscenici per provare a vincere la Champions e la Lazio potrebbe reinvestire la somma".

Zauri poi si è soffermato su Carnesecchi, il portiere dell'Under21 azzurra, che la Lazio sta provando a portare a Roma. Queste le sue parole. "Ottimo prospetto, è molto interessante e ha fatto il suo percorso fino ad arrivare guadagnarsi la A".