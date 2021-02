Lazio, l'Olimpico è il tuo punto forte: continua la striscia di vittorie casalinghe

Dopo lo sgambetto fatto dall'Inter, la Lazio ha subito ricominciato la sua corsa verso il quarto posto vincendo contro la Sampdoria in casa e dimostrando che è riuscita a imparare dagli errori compiuti all'andata. Nonostante le apparenze, i biancocelesti sono un gruppo costante e lo dimostrano i numeri: quella di ieri è stata la sesta vittoria all'interno delle mura amiche (solo una squadra in Europa ha fatto meglio), mentre la rete di Luis Alberto ha allungato la striscia di partite con gol a 19. La Lazio inoltre detiene la miglior striscia di reti casalinghe nel secondo tempo, che però ieri si è dovuta interrompere a quota 13 (comunque migliore risultato in Europa). La costanza è una virtù fondamentale per chi vuole raggiungere degli obiettivi.

La Lazio interrompe la striscia di reti casalinghe nel secondo tempo (13, migliore in Europa), ma prosegue quelle di partite con gol (19, terza in Europa), partite con gol in casa (15, quinta in Europa) e vittorie in casa (6, seconda in Europa) #LazioSamp — Lazio Page (@laziopage) February 21, 2021

