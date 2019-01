Lazio, l'opinione di Marchegiani: "La squadra sta facendo bene. Mi aspettavo di più dai nuovi acquisti"

Al giro di boa la Lazio conserva il quarto posto in classifica, è qualificata per i sedicesimi di Europa League e aspetta all'Olimpico il Novara per gli ottavi di Coppa Italia. Un inizio di stagione più che positivo, così come conferma l'ex biancoceleste Luca Marchegiani: "Per quello che dice il campo la Lazio è una squadra completa. Che anzi sta facendo di più di quanto era stato richiesto al momento in cui è stata costruita, semmai va ricordato che la Lazio per buona parte del girone d’andata non ha potuto fare affidamento sul talento di Milinkovic e Luis Alberto che nella passata stagione erano stati fondamentali e che solo nelle ultime partite hanno dimostrato di essere ormai vicini ai loro livelli ottimali", ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Poi conclude: "Badelj, Berisha e Durmisi? Hanno dato meno di quanto ci si aspettasse da loro. Ma per me Badelj resta un potenziale titolare mentre gli altri due hanno avuti problemi fisici che si sono fatti sentire nel loro impatto con la Serie A".