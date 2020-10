Lazio, la batosta Samp porta attriti tra Lotito e Inzaghi: Borussia test importante

Non è andata giù a nessuno nell'ambiente Lazio la sconfitta contro la Sampdoria ma, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ad averla presa peggio è stato proprio il presidente Claudio Lotito. Il ruolino di marcia di quattro punti in quattro giornate è pessimo e il patron biancoceleste si aspetta segnali da Inzaghi, che da parte sua non è rimasto soddisfatto da quanto fatto dalla società sul mercato nell'anno del ritorno in Champions League. Il sintomo più evidente di questo attrito è un rinnovo di contratto del tecnico laziale che tarda ad arrivare, con la scadenza a giugno del 2021 che sembra dire chi vivrà vedrà. In questa situazione diventa ancora più importante il match contro il Borussia Dortmund, per rialzare la testa e per placare gli animi di tutti servirebbe una vittoria importante sul palcoscenico dei grandi.

