Lazio, la Befana evoca i derby: dal poker del '98 alla rete di Di Canio nel 2005

La Befana evoca da sempre ricordi dolcissimi in casa Lazio e non per i classici dolci dentro la calza. Il 6 gennaio riporta indietro di tanti anni a due derby della Capitale che si sono giocati in questa giornata e che in modi diversi sono entrati di diritto a far parte della storia. Il primo è quello del 1998, l'anno dei quattro derby vinti su quattro. Lazio e Roma si scontrano per la prima volta sia in campionato che in Coppa Italia, che i biancocelesti vinceranno contro il Milan, e calano il poker: quello della Befana chiude il cerchio con un bel 4-1 firmato da Boksic, Jugovic, Mancini e Fuser. Facendo un salto in avanti si arriva al 2005 e a quella stracittadina iconica il cui protagonista fu Paolo Di Canio. Tornato a Roma in estate mette la sua firma nel 3-1 finale per i biancocelesti. Come sedici anni prima, segna e va a esultare sotto la Curva Sud in un'immagine che entra di diritto nella storia della Lazio e che rimarrà impressa per sempre nella mente dei tifosi.

