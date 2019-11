Lazio, la carica di Luis Alberto: “Voglio i tre punti e rimanere al terzo posto!"

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, Luis Alberto ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style Radio: “Oggi bisogna vincere, dobbiamo entrare bene dal primo minuto e giocare come stiamo facendo. Sassuolo? Dobbiamo giocare sempre allo stesso modo, con intensità e voglia di vincere. Bisogna guardare solamente a noi, se giocheremo come sappiamo non avremo problemi. Dolci ricordi? Speriamo di far gol. Se non lo faccio io, che lo facciano gli altri. Voglio i tre punti e continuare ad occupare il terzo posto”

Il numero 10 biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "È da una settima che ci diciamo che dobbiamo vincere. Dobbiamo farlo per la classica, per noi e per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che alla prima partita dopo la sosta non abbiamo fatto bene quest'anno, per cui oggi dovremo partire forte dal primo minuto".

