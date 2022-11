Lazio, la delusione di Mimun: “Abbiamo perso la testa. Pessimo prologo..." - FOTO

Una delusione dietro l’altra per la Lazio, dopo la sconfitta in campionato con la Salernitana arriva lo schiaffo in Europa contro il Feyenoord. I biancocelesti rinunciano al sogno di proseguire nella competizione, si fermano alla fase a gironi in attesa di intraprendere un nuovo percorso in Conference League. Al termine della sfida, Clemente Mimun ha espresso sui social tutta la sua delusione commentando così quando accaduto in Olanda: "Come con la Salernitana dopo il giallo a Milinkovic abbiamo perso la testa e giocheremo la coppa del nonno (conference)…pessimo prologo in vista del derby".

