Lazio, la felicità social della moglie di Luis Alberto: "Orgogliosi di te"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i grandi protagonisti di Lazio-Verona c'è Luis Alberto. Entrato nella ripresa al posto di Basic (anch'egli autore di una grande prova) lo spagnolo ha dato vigore alla formazione biancoceleste e nel finale ha realizzato il gol del 2-0 che ha messo in ghiaccio il match. Una prestazione che anche la moglie Patricia Venegas ha apprezzato. Per questo ha postato su Instagram un'immagine del numero 10 laziale in compagnia dei suoi due figli, accompagnata dalla seguente scritta: "Non possiamo essere più orgogliosi di te papà ❤️ ti vogliamo bene". Insomma, i malumori estivi sembrano solo un lontano ricordo. Luis Alberto è pronto a prendere la squadra per mano anche quest'anno.