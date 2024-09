Lazio | La Lega 'premia' due biancocelesti: entrambi nella Top 10 di agosto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è già concluso il primo mese di Serie A, con le prime tre giornate che hanno regalato sorprese, rivelazioni e qualche flop. In attesa di tornare a seguire le gare dopo la sosta per le nazionali, sul canale YouTube della Lega sono state pubblicate le liste dei dieci migliori gol, assist e le dieci migliori parate del mese di agosto. E nell'elenco c'è spazio anche per due biancocelesti: Nuno Tavares e Provedel.

La parata che ha regalato la possibilità al portiere di figurare in questa speciale Top 10 risale alla prima giornata di campionato contro il Venezia: sugli sviluppi del calcio d'angolo - dopo un insidioso colpo di testa - Provedel allunga e devia la palla indirizzata all'angolino. Tutti i tifosi hanno ancora negli occhi la prestazione contro il Milan di Nuno Tavares, che ha messo la firma su entrambi i gol biancocelesti: prima per Castellanos, poi per Dia. Nella classifica, in particolare, è entrato l'assist per l'attaccante senegalese, quello che è valso il momentaneo sorpasso ai danni della squadra di Fonseca.

