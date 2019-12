Lazio, la media gol-assist di Immobile fa paura: irraggiungibile in Italia, e in Europa...

Nessuno come Immobile. Ancora, per un'altra statistica. Ciro incute paura e rassegnazione negli avversari: se ce l'hai contro, sai che colpirà. Con un gol o un assist non fa differenza, ma è giusto ricordarne l'ammontare: 17 i gol, 5 gli assist in 15 partite. Anzi, 1202' minuti. Senza considerare i calci di rigore (6) il conto delle realizzazioni scende a 11, ma poco importa. Il bomber della Lazio è l'unico in Serie A a contribuire con un gol - senza rigori, appunto - o un assist per il compagno con una media inferiore a 1 ogni 90' minuti. Immobile colpisce con un orologio biologico che ticchetta una volta ogni 84'54''. Irraggiungibile in Italia. Caputo e Berardi, secondi e terzi in questa graduatoria, lo seguono rispettivamente con 1 gol/assist ogni 102'16'' e 112'30''. Questa media pone l'attaccante biancoceleste all'ottavo posto in Europa davanti persino a Lewandowski (85'42''), lo riporta CalcioDatato. Semplicemente devastante, e lunedì Ciro non vedrà l'ora di tornare a colpire. Dopo il rigore fallito contro Szczesny, sarà Rafael del Cagliari a dover tremare: avendo saltato un turno, Immobile avrà voglia di raddoppiare i colpi mortali.

