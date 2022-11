Lazio, la Nord e l'ennesimo spettacolo. Immobile grato: "Eravamo già 1-0" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Curva Nord ha regalato ai presenti all'Olimpico, in occasione del derby della Capitale, l'ennesimo spettacolo. Prima del fischio d'inizio l'intero settore nord si è colorato di biancoceleste, con uno striscione al centro che ripercorreva la storia e un messaggio dal significato piuttosto chiaro: "L'amor mio non muore". Il club, una volta conclusa la sfida, ha voluto omaggiare la meraviglia organizzata dai tifosi, condividdendo l'immagine su Instagram. E immediato è arrivato il commento di Ciro Immobile: "Un disastro sta coreografia. Stavamo già 1-0".

Il capitano, pazzo della sua gente e della sua Curva, ha ringraziato di nuovo i tifosi per il supporto con una storia Instagram. Pubblicato lo scatto della coreografia della Nord con un aggettivo che descrive perfettamente ciò che è stato fatto dai laziali sugli spalti anche questa domenica: "Spettacolo".

