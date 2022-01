Lazio, la nuova vita dell'ex Cissé... tra lezioni online, campo e serate in consolle!

Ha fatto esultare tanti tifosi quando giocava a calcio, ora è più motivo che mai a far muovere i francesi. Appesi gli scarpini al chiodo, per la vita di Djibril Cissé si è aperto un nuovo capitolo. L'ex attaccante ha iniziato a realizzare video di coaching sportivo online con WW (Weight Watchers). Le sue sessioni, riporta BienPublic.com, vengono trasmesse in diretta ma sono disponibili anche on demand a qualsiasi ora del giorno. Non si tratta solamente di un modo per rimettersi in forma ma di un vero e proprio allenamento sportivo personalizzato. "Sono un grande atleta ma tremo ancora", ha sottolineato Cissé tutto sudato al termine della sua prima diretta.

Ma il coaching online non è la sola attività che scandisce la vita dell'ex Lazio. Cissé, infatti, allena anche i giovani talenti (coloro che hanno mesi di 16 anni) dell'Olympique Marsiglia, uno dei suoi ex club. Per non parlare delle serate trascorse davanti alla consolle nei panni di DJ, una passione che ha intrapreso anni fa e portato avanti anche mentre era calciatore. "Quando è troppo, mi addormento", così Djibril ha commentato la sua agenda ricca d'impegni e una vita (post-calcio) tutt'altro che noiosa.

