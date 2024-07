Lazio, La Repubblica: "Immobile cambia in vendita la villa di Monte Mario"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile ha messo in vendita la sua villa con piscina a Monte Mario. I tifosi della Lazio però possono stare sereni, dietro a questa decisione non c'è nessun addio in programma ma solo una scelta personale fatta insieme alla moglie Jessica.

Come riportato da La Repubblica infatti Immobile e famiglia hanno deciso di andare a vivere in un appartamento. Intanto il bomber biancoceleste, che in questi mesi di vacanza si è allenato duramente, è pronto a iniziare la nuova stagione e, come testimoniano alcune storie, in forma smagliante.