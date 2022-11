Lazio, la Serie A colpita dalle parole di Cataldi: “Semplicemente…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica da incorniciare quella di ieri per Danilo Cataldi che ha vissuto emozioni fortissime nella sua prima stracittadina da capitano. Sognava di giocare questa gara da sempre, ne ha disputate diverse ma mai così forti e importanti come quella di ieri. Nel corso delle interviste rilasciate nel post partita, il centrocampista ha raccontato tutte le sue sensazioni e i pensieri che lo hanno accompagnato durante la settimana nei giorni che precedevano il derby e cosa ha provato in quei 90’. Le sue parole hanno fatto breccia nel cuore di tutti, a partire dai tifosi e la Serie A ha voluto ribadirle nuovamente dedicandogli un post sui propri canali social ufficiali. Questo il messaggio che lo accompagna: “Semplicemente 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐝𝐢”

