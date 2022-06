Lazio, la società saluta Marcos Antonio: "Felici di vederti!"

Marcos Antonio, nuovo centrocampista e primo acquisto della Lazio, è arrivato a Roma. La società lo ha accolto tramite i propri canali social....

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Partito ieri sera, Marcos Antonio è arrivato questa mattina a Roma. Il centrocampista classe 2000 è il primo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato estiva. Gli stessi biancocelesti tramite i propri canali social, in attesa di annunciarlo ufficialmente, hanno accolto il loro nuovo giocatore. Pubblicata la foto di un sorridente Marcos Antonio all'aeroporto di Fiumicino, la società ha completato il post con la scritta "Nice to meet you, Marcos" ("Felici di vederti Marcos", ndr). Un benvenuto, dunque, prima di quello ufficiale per il quale bisognerà attendere ancora. Nelle prossime ore il nuovo centrocampista di Maurizio Sarri si sottoporrà ai test fisici all'Isokinetic e alle visite mediche in Paiedia, prima della firma sul nuovo contratto fino al 2027.