Lazio, la solidarietà di Muriqi per il terremoto in Turchia: “Il mio cuore è con voi”

Un terribile terremoto si è verificato al confine tra Grecia e Turchia. La scossa di magnitudo 7 ha spaventato le coste turche e alcune isole greche causando numerosi danni, svariati morti e più di 400 feriti. Diverse persone sono ancora sotto le macerie e le foto stanno facendo il giro del web. Al terremoto, è seguito un maremoto che ha invaso strade e negozi. Il sisma ha colpito in particolare la città di Smirne (Izmir in turco), la terza città più grande della Turchia. L'attaccante della Lazio, Vedat Muriqi ha deciso di esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti delle famiglie e delle persone colpite dal terribile disastro. Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Mi dispiace molto per quello che è successo. Auguro misericordia da Allah a coloro che hanno perso la vita, le mie condoglianze alle loro famiglie e un urgente recupero a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto. Il nostro cuore è con Izmir"

Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, depremden etkilenen herkese acil şifalar diliyorum. Kalbimiz #İzmir'le — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) October 30, 2020

