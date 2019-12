Lazio, la squadra del decennio dei tifosi: risultati e top 11

Con la fine del 2019 ormai alle porte, non solo si fanno i bilanci annuali, ma anche quelli del decennio. La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha stilato la top 11 degli anni 2010 con i voti dei tifosi. Il modulo è il 4-4-2, con tanta qualità tra centrocampo e attacco. In porta Marchetti, la linea difensiva da destra a sinistra Lichsteiner, de Vrij, Acerbi e Radu. Leiva è il grande equilibratore in mezzo al campo, alle spalle di Candreva, Milinkovic e Felipe Anderson. Luis Alberto sulla trequarti, centravanti Immobile. E chi sennò.

L'elenco completo dei voti:

Portieri – Marchetti (47,9% | 3716 voti), Strakosha (39% | 3024 voti), Muslera (12,2% | 944 voti), Carrizo (0,9% | 72 voti);

Terzino destro - Lichtsteiner (75,4% | 5846 voti), Basta (13,8% | 1069 voti), Konko (6,2% | 477 voti), Patric (4,7% | 364 voti);

Centrale destro - de Vrij (63% | 4884 voti), Biava (24,1% | 1870 voti), Luiz Felipe (11,3% | 878 voti), Ciani (1,6% | 124 voti);

Centrale sinistro – Acerbi (93% | 7213 voti), Dias (4,1% | 319 voti), Cana (2,2% | 171 voti), Bastos (0,7% | 53 voti);

Terzino sinistro – Radu (92,4% | 7170 voti), Lukaku (4,5% | 346 voti), Scaloni (1,9% | 146 voti), Cavanda (1,2% | 94 voti);

Esterno destro – Candreva (86,8% | 6732 voti), Brocchi (7,3% | 563 voti), Gonzalez (4,1% | 318 voti), Marusic (1,8% | 143 voti);

Centrocampista destro - Leiva (64,9% | 5035 voti), Ledesma (21,9% | 1702 voti), Parolo (8,9% | 691 voti), Biglia (4,2% | 328 voti);

Centrocampista sinistro - Milinkovic (82,6% | 6409 voti), Hernanes (15,2% | 1181 voti), Cataldi (1,5% | 113 voti), Matuzalem (0,7% | 53 voti);

Esterno sinistro - Felipe Anderson (56,5% | 4381 voti), Lulic (31,5% | 2440 voti), Mauri (11,1% | 862 voti), Foggia (0,9% | 73 voti);

Seconda punta - Luis Alberto (58,6% | 4545 voti), Zarate (22,7% | 1762 voti), Correa (13,9 | 1081 voti), Keita (4,7% | 368 voti);

Prima punta – Immobile (57,3% | 4441 voti), Klose (38,9% | 3014 voti), Rocchi (3,1% | 244 voti), Kozak (0,7% | 57 voti).

LAZIO, LE PAROLE DEL DS IGLI TARE

CALCIOMERCATO LAZIO, IL RINNOVO DI LUIZ FELIPE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE