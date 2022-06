Lazio, la stagione di Lazzari: da esubero a risorsa preziosa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i protagonisti della stagione della Lazio c’è senz’altro Manuel Lazzari, che sulla carta era uno degli elementi che più avrebbe dovuto patire il cambio di modulo e di filosofia di gioco. In realtà nella fase iniziale è stato proprio così nonostante la rete realizzata alla prima di campionato ad Empoli. L’esterno biancoceleste ha fatto fatica in fase difensiva visto che nel corso della sua carriera raramente aveva giocato in una difesa a quattro. Per questo mister Sarri gli ha spesso preferito Marusic e Hysaj tanto che a gennaio sembrava destinato a partire anche per consentire alla società di fare cassa.

PUNTO DI SVOLTA – Nella partita di Salerno in cui parte per l’ennesima volta dalla panchina entra a gara in corso trovando la rete del 3-0. Nella successiva trasferta di Firenze rientra nel blocco dei titolari impressionando per dinamismo e per la cura nelle due fasi. Protagonista nel 3-0 col Bologna con un assist per Zaccagni riporta un infortunio alla coscia destra che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Una perdita piuttosto importante nella fase cruciale della stagione in cui la Lazio poteva rientrare nella corsa al quarto posto e prima del doppio confronto con il Porto in Europa League. Al rientro ha fatto piuttosto bene trovando ancora la rete nel match contro il Sassuolo. A rendere ancor preziosa la sua annata sono anche i tre assist totali collezionati. Dicevano che non poteva fare il terzino, ma Manuel ha smentito tutti con i fatti. Per il futuro non si può che ripartire da lui.