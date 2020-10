Lazio, la stampa belga: "Al Bruges è mancata la freddezza per vincere"

È un Bruges che in patria è piaciuto, una vera rivelazione fin qui in Champions League, in attesa di affrontare la testa di serie del Borussia Dortmund nella doppia sfida. Intanto però i nerazzurri di Clement riscuotono consensi nella stampa belga, che questa mattina aprono tutte con lo stesso ritornello: "È mancata la freddezza per vincere", titolano De Standaard e Het Belang van Limburg. Metafora pescata dalla boxe del quotidiano belga, De Morgen, secondo cui "al Bruges sarebbe mancato l'uppercut decisivo", ovvero il montante per mandare al tappeto l'avversario. Dure le critiche che arrivano invece dalla tv belga VTM2, da parte di Marc Degryse, ex calciatore storico del Bruges che rimprovera i nerazzurri: "Penso che il primo tempo fosse davvero sotto rotmo il Bruges. Mi aspettavo più euforia dopo la vittoria di San Pietroburgo. Contro la Lazio mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più, soprattutto perché loro erano in una situazione di difficoltà. Clement ha perso un'opportunità".

