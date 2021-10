Lazio, la Teramo Laziale al fianco di Luiz Felipe e Felipe Anderson: gli striscioni

Sabato scorso la Lazio ha festeggiato la vittoria contro l’Inter ma a macchiare quella serata di festa lo spiacevole episodio tra Luiz Felipe e Correa. Un abbraccio amichevole frainteso che si è concluso con le lacrime del brasiliano e il cartellino rosso. Come se non bastasse anche le critiche rivolte a Felipe Anderson per il suo gol realizzato a detta di molti antisportivo. Non è mancato in quella serata e in corso della settimana il supporto ai due brasiliani sia da parte dei compagni sia da parte dei tifosi, che anche oggi durante Lazio – Marsiglia hanno esposto due striscioni in favore dei due. La Teramo Laziale ha scritto: “Felipe Anderson non ti curar di loro…segna e godi!” recita uno, l’altro “Luiz Felipe: voce è meu amigo especial!!”

