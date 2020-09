Lazio, la Uefa dà il benvenuto a Muriqi: "Presto in Champions League" - FOTO

Tramite il profilo Twitter della Champions League, la Uefa ha voluto dare il benvenuto nella massima competizione europea al nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi. I biancocelesti infatti si sono qualificati per il torneo che ha come protagonista la coppa dalle grandi orecchie e l'attaccante kosovaro può essere l'arma in più di Simone Inzaghi.

Coming to the #UCL



Vedat Muriqi joins Lazio from Fenerbahçe ✍️ pic.twitter.com/FHCa7lQj4u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2020