Lazio, la Uefa e gli auguri a Zaccagni: il gol scelto per il compleanno - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Piovono messaggi d'auguri nei confronti di Mattia Zaccagni, che festeggia oggi 27 anni. L'esterno della Lazio sta trascorrendo la giornata speciale in compagnia di amici e della sua compagna, Chiara Nasti, in attesa di un bimbo. Nel frattempo, oltre al messaggio della Lazio è giunto via social anche quello della Uefa. Sul proprio profilo Twitter ha fatto gli auguri a "Zac", accompagnando il post con il video del gol che il classe '95 ha siglato al Porto nella sfida d'Europa League. Ecco il tweet in questione:

