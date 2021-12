Lazio, la Uefa ricorda le prodezze di Felipe Anderson contro la Lokomotiv - VIDEO

La prima parte di stagione di Felipe Anderson è stata piuttosto altalenante a livello di prestazioni. Dopo le prime gare in cui sembrava indietro di condizione, il brasiliano è salito in cattedra soprattutto tra settembre e ottobre per poi spegnersi nuovamente nell'ultimo periodo. Tra i suoi match migliori c'è sicuramente la seconda gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, match vinto 2-0 all'Olimpico dalla squadra di Sarri. Il numero 7 in quel caso fece letteralmente impazzire la difesa avversaria tanto che anche la Uefa, tramite il profilo ufficiale dell'Europa League, ha voluto ricordare le sue giocate in quella serata. Di seguito il video.

Felipe Anderson in fine form against Lokomotiv Moskva on Matchday 2 @OfficialSSLazio | #UEL pic.twitter.com/tVcmheS5Lt — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 22, 2021