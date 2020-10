Lazio, la versione della radio ufficiale: "Si aspettano notizie riguardo le positività"

La Lazio è da poco atterrata in Belgio, dove domani sera giocherà la seconda partita di Champions contro il Bruges. Purtroppo Inzaghi dovrà fare a meno di molti giocatori, rimasti a Roma per l'occasione. Sull'argomento c'è stata molta confusione, anche perché fino ad ora la società non ha comunicato nulla ufficialmente. Una prima ricostruzione dei fatti è arrivata direttamente dalla radio ufficiale. Durante un collegamento dal Belgio è stato detto: "I giocatori rimasti nella Capitale sono monitorati costantemente. Qualcuno è fermo per infortunio, qualcun altro per l'emergenza Covid avendo qualche linea di febbre. Anche dei membri dello staff non sono partiti per questa motivazione. Si attendono notizie riguardo la positività". Lo stesso Inzaghi in conferenza non ha escluso la possibilità che dei giocatori possano arrivare in Belgio nella giornata di domani, ma, in tal caso, difficilmente scenderà in campo.