Lazio, lady Caicedo: "Grazie tifosi, ci mancherete, non vi dimenticheremo" - FOTO

"Vorrei ringraziarvi tutti, uno per uno, per i tanti post, tag storie e messaggi che mi avete mandato in questi giorni per quanto riguarda mio marito, sono stati davvero tanti. Grazie per il support, siete voi, I TIFOSI, quelli che ci mancheranno veramente e che non dimenticheremo mai. Grazie tifosi biancocelesti, sempre nel nostro cuore", questo il bellissimo e commovente messaggio di lady Caicedo ai tifosi biancocelesti dopo l'ufficialità del passaggio dell'attaccante al Genoa in questo ultimo giorno di mercato.