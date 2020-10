Lazio, Lazzari arriva in Paideia: iniziano i controlli medici per l'esterno

Lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale, Manuel Lazzari è arrivato questa mattina in clinica Paideia per iniziare i controlli medici. Lo si apprende direttamente dai social della struttura medica affiliata con la Lazio che ha postato poco fa un immagine dell'esterno biancoceleste. Lazzari ha subìto un infortunio muscolare ai flessori durante un allenamento con l'Italia di Mancini; ora ci sono da capire quali saranno i tempi di recupero. Quasi sicuramente sarà assente nella trasferta di sabato contro la Sampdoria. L'obiettivo è quello di rientrare per mercoledì prossimo, quando ci sarà l'esordio in Champions col Borussia Dortmund.