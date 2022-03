Lazio, Lazzari l'infortunio è alle spalle: entra e poi... si allena - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Nel finale di partita con il Venezia Maurizio Sarri ha concesso 10 minuti a Manuel Lazzari. L'esterno è appena rientrato dopo un mese di stop per un infortunio muscolare rimediato nella gara contro il Bologna. Finita la partita il giocatore è rimasto in campo per una seduta di allenamento aggiuntiva: insieme ai compagni che hanno svolto lo scarico, la freccia laziale ha continuato a correre per mantenere il muscolo attivo. In ottica derby il suo recupero è fondamentale. In settimana continuerà a lavorare in gruppo, poi la scelta spetterà a Sarri.