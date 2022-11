Lazio, Lazzari rinnova fino al 2027: spunta il videomessaggio per i tifosi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manuel Lazzari sarà un giocatore della Lazio fino al 2027. È notizia di oggi che l'esterno ha rinnovato il proprio contratto per altri 3 anni (quello precedente sarebbe scaduto nel 2024). Tramite un video pubblicato sui profili social del club, il numero 29 biancoceleste ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi che hanno sempre creduto in lui: "Ciao a tutti! Sono felicissimo di poter proseguire insieme a voi. Non vedo l'ora di ricominciare, ci vediamo presto e sempre forza Lazio! Ciao". Lazzari sta approfittando della sosta per guarire dall'infortunio e tornare a disposizione di Sarri per la prima partita del 2023.