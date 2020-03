Lazio, Lazzari s'improvvisa barbiere: ecco il nuovo look - FT

Il campionato è sospeso, e la stessa cosa è accaduta agli allenamenti. I giocatori, rimasti in casa al pari degli altri cittadini italiani, stanno trascorrendo il tempo dilettandosi in cucina, continuando a svolgere qualche esercizio insieme alle proprie compagne oppure... rifacendosi il look. È il caso di Manuel Lazzari che, vista la chiusura dei barbieri, ha deciso di tagliarsi i capelli da solo. Poi, ha fatto vedere il risultato ai propri seguaci pubblicando una foto su Instagram:

